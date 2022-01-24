Общество

Большинство опрошенных читателей ПЛН ожидают новых ограничений из-за «омикрона»

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (35,73%) ожидают новых ограничений из-за прихода омикрон-штамма в Псковскую область. Это следует из опроса, в котором приняли участие 487 человек.

31% респондентов не исключают больших сбоев в работе системы здравоохранения, а 25% считают, что ничего не изменится.

Почти 5% опрошенных читателей предполагают, что может вырасти смертность. Около 3% респондентов считают, что сформируется хороший коллективный иммунитет.

Менее 1% опрошенных ожидают, что резко возрастет интерес к вакцинации от коронавируса.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?».