Общество

Высокотехнологичную медпомощь получили около семи тысяч псковичей

Более 6,7 тысячи жителей Псковской области, в том числе 745 детей, получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках и медицинских учреждениях региона в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На базе федеральных центров псковичам сделали 986 операций по профилю «травматология» и 781 — по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Чаще всего в ушедшем году жители региона обращались за протезированием суставов конечностей, стентированием коронарных артерий, аорто-коронарным шунтированием, коррекцией заболеваний магистральных артерий и врожденных пороков сердца, протезированием клапанов сердца, а также коррекцией нарушений ритма сердца.

Еще 647 человек получили помощь по направлению «онкология», 279 — нейрохирургия, 267 — офтальмология, 209 — педиатрия, 208 — акушерство и гинекология, 97 — ревматология, 70 — урология и 49 — эндокринология.

В администрации отметили, что в Псковской области доступность высокотехнологичной медпомощи растет благодаря планомерной и целенаправленной работе региональных властей и поддержке президента и правительства РФ по повышению качества медицинских услуг. На сегодняшний день высокотехнологичные операции проводят на базе областной клинической больницы, Псковской городской больницы, онкодиспансера, детской областной клинической больницы и Псковского перинатального центра, добавили в пресс-службе.

«В листе ожидания на 2022 год на сегодняшний день всего 800 человек — это совсем немного, это те, кто подал заявки в конце года. Раньше было порядка двух тысяч человек и больше», — подчеркнули в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ознакомиться с памяткой о том, как получить высокотехнологичную медицинскую помощь, можно здесь.