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Матпомощь до родов: в России планируют отменить НДФЛ и взносы на выплаты до 1 млн рублей

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Правительство России подготовило поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы для работодателей, которые материально поддерживают сотрудников в период ожидания пополнения в семье. Инициативу, вступающую в силу с 1 января 2027 года, уже поддержали в Объединении профсоюзов России СОЦПРОФ, сообщил в Telegram-канале председатель объединения Сергей Вострецов.

Сейчас в России действует правило: материальная помощь при рождении ребенка в размере до 1 млн рублей не облагается НДФЛ и страховыми взносами, только если деньги перечислены в течение первого года после рождения малыша. Выплаты, сделанные заранее, например во время отпуска по беременности и родам, налогом облагаются в полном объеме. Новые поправки в абзац 7 пункта 8 статьи 217 НК РФ устранят это противоречие. Компании смогут перечислять средства как до, так и после рождения ребенка с полным освобождением от НДФЛ и взносов.

Для семей это означает получение всей суммы «чистыми», без удержания НДФЛ, который может достигать 22% в зависимости от дохода. Работодатель, в свою очередь, экономит на страховых взносах, общий тариф которых составляет 30%. По расчетам экспертов, при выплате в 1 млн рублей компания сэкономит около 300 тысяч рублей, при 500 тысячах — почти 150 тысяч рублей. При этом сохраняется важное ограничение: выплаты, произведенные до рождения ребенка, по-прежнему нельзя будет учесть в расходах при расчете налога на прибыль. Тем не менее, снятие части налоговых барьеров должно стимулировать бизнес развивать социальные программы.

Материальная помощь остается добровольной инициативой бизнеса. По данным Минтруда, максимальную сумму в 1 млн рублей выплачивают лишь около 227 предприятий страны. Чаще всего такие программы действуют в крупных организациях, госкорпорациях, IT-секторе и среди экспортеров с высоким ESG-рейтингом. В малом и среднем бизнесе подобные выплаты пока редкость, а размер помощи часто зависит от стажа, должности и количества детей в семье.

В СОЦПРОФ уверены, что практика своевременной поддержки критически важна, ведь коляску, кроватку и средства ухода нужно покупать задолго до выписки из роддома. Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил своевременность инициативы.

«Мы в профсоюзах СОЦПРОФ последовательно выступаем за то, чтобы меры поддержки семей работали на опережение, а не после факта. Семьям нужны деньги не после появления ребёнка, а когда идут самые серьёзные траты: подготовка жилья, покупка всего необходимого. Если работодатель готов помочь на этапе беременности, государство не должно создавать для этого налоговые барьеры», - сообщил Сергей Вострецов.

По словам Вострецова, СОЦПРОФ будет настаивать на том, чтобы подобные гарантии шире включались в коллективные договоры и соглашения между профсоюзами и работодателями, чтобы помощь доходила до максимального числа работников.

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