Онколог назвал возраст, после которого повышается риск развития рака

Процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается в организме после 50 лет, сообщил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

Неделя борьбы против рака молочной железы в 2026 году проходит с 12 по 18 октября.

«Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет — его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», - рассказал Хатьков.

Он отметил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации, треть из которых приходится на гены BRCA1 и BRCA2. Поломки в BRCA1 повышают вероятность развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45-60%, а у носителей мутаций в BRCA2 риски составляют 25-40%, пишет РИА Новости

«Если ваши родственницы по одной линии, материнской или отцовской, болели раком груди или яичников или если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, то имеет смысл пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком», - добавил врач.