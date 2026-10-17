Шеф Ивлев посетил великолукскую кондитерскую «Сладкое небо»

Кондитерскую «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера» посетил известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев, сообщается в сообществе кондитерской в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, у нас сегодня особенный повод для гордости! СДЦ "Атмосфера" посетил Константин Витальевич Ивлев - один из самых известных шеф-поваров России, ресторатор, телеведущий и человек, чьё имя давно стало символом высокой гастрономической планки. Константин Витальевич побывал в нашей кондитерской "Сладкое небо", где работает его ученик - Владислав Павлов, победитель второго сезона легендарного кулинарного проекта "Молодые ножи. Новая кровь"!» - отметили в кондитерской.

Ранее Владислав Павлов проходил испытания в кулинарном колледже Ивлева, боролся за победу, учился у лучших и доказывал, что достоин своего места в профессии.

«Сегодня его наставник приехал туда, где Владислав продолжает развиваться и создавать свои кондитерские шедевры. Представляете, какие это эмоции? Для всей нашей команды такой визит - огромное событие. Особенно приятно осознавать, что талантливые молодые профессионалы растут, побеждают на федеральных проектах и продолжают развивать гастрономическую культуру нашего города. Константин Витальевич, спасибо за визит! А Владиславу хочется пожелать одного: пусть впереди будет ещё много профессиональных побед, громких имён и встреч, которыми захочется поделиться со всем городом!» - добавили в кондитерской.