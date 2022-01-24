Общество

Минздрав прекратил поставки «ЭпиВакКороны» в регионы

Ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам РФ с начала 2022 года. Это следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

О трудностях с поставками «ЭпиВакКороны» также сообщил «Ведомостям» работник одного из российских научных институтов. Другой сотрудник этой же организации заявил, что «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».

Во многие регионы она давно не поставляется, заявили собеседники издания в Госдуме и российской фармацевтической компании.

В большинство субъектов последние партии этих вакцин Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря 2021 года. При этом представителям региональных органов здравоохранения не известны даты следующих поставок препаратов.