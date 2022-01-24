Общество

Псковские полицейские заняли первое место в России по раскрытию киберпреступлений

УМВД России по Псковской области заняло первое место в России по раскрытию киберпреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Итоги годичной работы сотрудники полиции подвели в режиме видео-конференц-связи. С докладом об основных результатах выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина.

По ее словам, негативное влияние на оперативную обстановку продолжают оказывать киберпреступления. Их мошенники совершают с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Подавляющее большинство из них носит имущественный характер.

«При этом достигнут рост общей раскрываемости таких противоправных деяний, которая составила 49,5% в (1 место по России, 1 место по СЗФО)», - подчеркнула Екатерина Калинина.

Участники совещания также рассмотрели вопросы, связанные с предупреждением, выявлением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также проанализировали складывающуюся ситуацию с обеспечением дорожной безопасности на уровне региона и районов Псковской области.