Общество

Ход реставрации храма Михаила Архангела проконтролировал Армен Мнацаканян

Завершился первый этап реставрации храма Михаила Архангела в Кобыльем Городище Гдовского района. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, который проконтролировал проведенные работы.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт заместителя председателя Псковского областного Собрания, руководителя фракции «Единой России» Армен Мнацаканян

Так, в рамках реставрации выполнили внешние работы по зданию, отремонтировали кровлю, организовали водоотведение, установили и запустили систему теплоснабжения.

На следующем этапе предстоят внутренние работы, сейчас уже готова черновая отделка стен. Армен Мнацаканян отметил, что важный этап – реставрация старинного иконостаса.

Несмотря на то, что в прошлом году на первом этапе проведения работ были как объективные, так и субъективные трудности, их удалось преодолеть, отметил он. По словам парламентария, объект культурного наследия преображается, и это - главное.