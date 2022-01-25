Общество

Ограничения из-за коронавируса в Псковской области продлили до 31 марта

Ограничения из-за коронавируса в Псковской области продлили до 31 марта. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Михаила Ведерникова.

«Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

Также документ вводит дистанционное обучения в образовательных учреждения Пскова и Псковского района с 27 января по 6 февраля. Для учеников 1-4 классов будут работать дежурные группы. На этот же период приостановлена реализация дополнительных общеразвивающих программ в очной форме для несовершеннолетних.

Кроме того, с 27 января по 6 февраля на территории Пскова и Псковского района приостанавливается действие льготных проездных билетов для школьников.