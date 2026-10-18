Врач назвала две причины насморка осенью

Осенний насморк может быть связан как с вирусной инфекцией, так и с аллергией, и эти состояния легко перепутать. Однако есть признаки, которые помогают их различить. Об этом рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«При аллергическом рините обычно преобладают многократное чихание, зуд в носу и глазах, водянистые выделения из носа, слезотечение. Температура для аллергии нехарактерна. При ОРВИ чаще появляются першение или боль в горле, общее недомогание, ломота, иногда повышение температуры, а выделения из носа со временем могут становиться более густыми», — пояснила она.

Осенью одним из возможных аллергенов может быть плесень. Споры грибов присутствуют на улице, в почве и растительных остатках, а при повышенной влажности их концентрация растет. Опавшая листва сама по себе не является аллергеном для всех, но разлагающиеся растительные остатки создают условия для роста плесневых грибов.

Так, в помещении источником аллергенов может стать плесень, особенно при сырости и недостаточной вентиляции. Однако не каждый осенний насморк связан именно с плесенью: причиной могут быть и другие аллергены, и вирусная инфекция.

Еще один ориентир — длительность симптомов. Обычная вирусная инфекция верхних дыхательных путей чаще проходит за несколько дней, хотя кашель или заложенность носа могут сохраняться дольше. При аллергическом рините симптомы продолжаются до тех пор, пока человек контактирует с аллергеном. Если насморк повторяется в одно и то же время года или возникает после пребывания в определенном помещении или на улице, это может говорить в пользу аллергии.

По словам Бурнацкой, точно установить причину ринита только по симптомам удается не всегда. Врач оценивает характер жалоб, их продолжительность, сезонность и связь с возможными аллергенами. При подозрении на аллергию могут потребоваться кожные аллергологические тесты или анализ крови.

Первая помощь также зависит от причины. При подозрении на аллергию важно по возможности уменьшить контакт с аллергеном — проветривать и поддерживать сухость помещений при наличии плесени, не допускать ее распространения, после прогулки умываться и менять одежду, пишут «Известия».

Для облегчения симптомов могут использоваться солевые растворы для промывания носа, а противоаллергические препараты — по рекомендации врача или в соответствии с инструкцией. При простуде основой помощи остаются отдых, достаточное потребление жидкости, промывание носа солевыми растворами и симптоматическое лечение при необходимости. Антибиотики при обычной вирусной инфекции не помогают.