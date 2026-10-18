Псковичка представила регион на очной защите проекта «Твой Ход»

В Смоленском государственном университете прошла очная защита проектов конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Псковскую область представила Александра Тимофеева. С проектом «Маяк Возможностей» она вошла в число 500 участников очной защиты, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре молодёжи и общественных инициатив псковской области.
Фото: центр молодёжи и общественных инициатив псковской области
Программа также включала лекции и исследовательские сессии и знакомства с талантливыми ребятами со всей страны.
Проект «Твой Ход» — часть нацпроекта «Молодёжь и дети». Трек «Делаю» поддерживает студенческие проекты, направленные на развитие образовательных организаций, территорий и местных сообществ.