 
Общество

Псковичка представила регион на очной защите проекта «Твой Ход»

0

В Смоленском государственном университете прошла очная защита проектов конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Псковскую область представила Александра Тимофеева. С проектом «Маяк Возможностей» она вошла в число 500 участников очной защиты, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре молодёжи и общественных инициатив псковской области.

Фото: центр молодёжи и общественных инициатив псковской области

«Это мой первый опыт участия в проекте "Твой Ход". В свой проект я вложила все силы, и очень приятно, что эксперты высоко его оценили. Пройти в число 500 участников очной защиты — это очень много значит», — поделилась Александра.

Программа также включала лекции и исследовательские сессии и знакомства с талантливыми ребятами со всей страны.

Проект «Твой Ход» — часть нацпроекта «Молодёжь и дети». Трек «Делаю» поддерживает студенческие проекты, направленные на развитие образовательных организаций, территорий и местных сообществ.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026