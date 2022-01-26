Общество

Колл-центры появятся в каждом медучреждении Псковской области

Колл-центры планируют создать в каждом медицинском учреждении Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Владимир Кузь поинтересовался, есть ли регламент вызова врача на дом и сколько времени занимает время его прибытия.

«Вопрос острый и часто обсуждаемый, - отметила Марина Гаращенко. - Касается не только детского населения, но и взрослого». Она рассказала, что сейчас организована горячая линия 122. Кроме того, планируется создать колл-центры в каждой медицинской организации. «Там будут работать студенты-медики. Это будут большие колл-центры. Время ожидания телефонного звонка не должно превышать 120 секунд», - сообщила она.

Кроме того, планируется реализовать переключения звонка из колл-центра на скорую медицинскую помощь и обратно.

«Если до двух часов вызов поступил в медицинскую организацию, он должен быть обслужен в тот же день», - добавила она.