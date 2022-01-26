Общество

В облздраве заявили о готовности к борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Система здравоохранения Псковской области готова к борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы готовы, имеем всю информацию. Все медработники прошли обучение. Завтра еще проведем обучение по борьбе с омикрон-штаммом по первичному звену здравоохранения», - сказала Марина Гаращенко.

Кроме того, сотрудники системы здравоохранения стараются предупреждать население о том, как себя вести в случае заражения коронавирусом. Подробные рекомендации вчера дало Министерство здравоохранения. В регионе в достаточном количестве есть средства индивидуальной защиты, добавила руководитель профильного комитета.

Смотрите также Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомном течении COVID-19

Провести более активную информационную работу с населением попросила врач-терапевт поликлиники Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу.

«Сейчас как никогда за помощью обращается большое количество людей. Люди в панике, и после того, как температура держится 2-3 дня, везде жалуются, что к ним не доходит врач», - сказала Елена Лунгу и напомнила, что при любом ОРВИ необходимо принимать витамин C, обильное питье и устраивать проветривание. Также необходимы рекомендации о том, как нужно ждать врача, заключила терапевт.

Марина Гаращенко ответила, что уже дала поручение широко осветить данные вопросы.