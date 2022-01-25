Общество

Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомном течении COVID-19

Минздрав РФ опубликовал памятку для россиян о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ.

Так, переболевшим или привитым от ковида без факторов риска при бессимптомном течении болезни лечение не требуется. Для оформления листка нетрудоспособности или справки учащегося необходимо позвонить в единую службу 122 или колл-центр поликлиники. Переболевшим и вакцинированным россиянам старше 60 лет при бессимптомном течении болезни лечение назначает медработник. Чтобы получить дистанционную консультацию с медработником нужно также позвонить в колл-центр поликлиники или в единую службу 122.

Детям необходимо оставаться дома, лечение им назначает врач, в частности, дистанционно. Для этого следует позвонить в поликлинику или единую диспетчерскую службу 122.

Те, кто переболел и вакцинирован, но имеет температуру выше 38 градусов, одышку, боли в грудной клетке, должны вызвать скорую. В Минздраве призвали не принимать антибиотики самостоятельно, так как они должны назначаться только медработником и только в случае наличия показаний.