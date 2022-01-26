Общество

Дополнительные поликлиники построят в развивающихся районах Псковской области

Дополнительные поликлиники построят в развивающихся районах Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В планах комитета по здравоохранению Псковской области - решить вопрос строительства дополнительной детской и взрослой поликлиник, а также женской консультации. Это связано с тем, что Псковский и Великолукский районы в последнее время стали стремительно развиваться, а население в них прибывает, заметила председатель профильного комитета.

«В программу строительства на пятилетку они не вошли, но мы работаем в этом направлении с Министерством здравоохранения», - уточнила Марина Гаращенко.