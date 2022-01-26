Общество

В Пскове провели ходовые испытания бронеавтомобиля БА-6. ВИДЕО

Реставрационная мастерская «Арьергард» провела ходовые испытания бронеавтомобиля БА-6 в Пскове. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в Instagram.

Видео: Александр Коновалов / Instagram

Бронеавтомобиль производства СССР БА-6 1936 года реставрируется в Псковской реставрационной мастерской «Арьергард». В последующем он вернется в Новгородскую область в один из музеев.

БА-6 — советский средний бронеавтомобиль межвоенного периода и времён Великой Отечественной войны. При создании бронеавтомобиля применялось трёхосное (6 × 4) шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА. БА-6 является представителем семейства средних бронеавтомобилей разработки Ижорского завода, пишет «Википедия». По основным характеристикам и конструктивным решениям (конфигурации корпуса и башни, вооружения, силового агрегата и т. п.) БА-6 принципиально не отличался от своего предшественника БА-3.

Всего в 1936-1939 годах был выпущен 431 бронеавтомобиль, уцелели единицы. Они активно применялась частями РККА в ходе военных конфликтов конца 1930-х — начала 1940-х годов. Кроме того, данные бронеавтомобили использовались армиями Второй Испанской Республики и Монголии.