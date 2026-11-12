Нейросети против памяти: как ИИ помогает переписывать историю Великой Отечественной

Историю всё чаще изучают не по архивным документам и учебникам, а по роликам в интернете. Но за убедительным рассказом могут скрываться вымышленные события, а реальные имена и факты - использоваться для создания ложной картины прошлого. Насколько актуальна проблема фальсификации истории, как искусственный интеллект помогает создавать подобные материалы и почему важно им противодействовать, рассказал выпускающий редактор еженедельной газеты «Вологда.рф» Алексей Кудряшов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

— Алексей Анатольевич, насколько сегодня актуальна проблема переписывания истории на Западе?

— Эта проблема возникла практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. Уже тогда предпринимались первые попытки переосмыслить её итоги, подогнать факты таким образом, чтобы США выглядели в более положительном свете. Но особую актуальность тема приобрела после начала специальной военной операции. Ещё в декабре 2018 года «Поисковое движение России» представило проект «Без срока давности», в рамках которого рассекречиваются документы о злодеяниях фашистов и их пособников на наших территориях.

Уже в 2019 году начали появляться YouTube-каналы, которые впоследствии, на мой взгляд, стали использоваться для контрпропаганды в противовес нашей программе. Кроме того, мы зафиксировали резкий всплеск активности к 80-летию Победы. И эта активность продолжается до сих пор.

— Какие именно исторические факты, по вашему мнению, пытаются исказить?

— Сейчас ставка делается на якобы правдивые истории о разоблачении фашистских пособников. На первый взгляд такие ролики выглядят вполне положительно. В них сотрудники СМЕРШ разоблачают агентов абвера, бывших полицаев и других предателей. Но важно посмотреть, как именно это сделано. В качестве предателей используются фамилии Героев Советского Союза, известных конструкторов и даже героев специальной военной операции.

Например, вышел ролик про народного артиста Александра Верина, которого на самом деле никогда не существовало. В нём рассказывается, будто он дружил с офицерами СС и пел им, пока они сжигали людей. При этом действительно существовал оперный певец Николай Верин, который родился после войны. А полный тёзка вымышленного персонажа, Александр Верин, - герой специальной военной операции. И вот у зрителя на подсознательном уровне может закрепиться, что Александр Верин - предатель.

Подобные ролики создаются с помощью искусственного интеллекта - от видеоряда до озвучивания. Я насчитал более двух десятков таких каналов, но не могу утверждать, что это их полное количество.

— А на какие доказательства опираются авторы таких публикаций?

— Раньше всё подавалось напрямую: якобы рассекреченное дело, реальные люди, реальные события. Сейчас авторы стали добавлять предупреждения, что ролики являются художественной реконструкцией и не претендуют на документальность. Получается, формально перед нами художественный вымысел, как обычный фильм. Но проблема заключается в том, какую окраску получают исторические события. Кроме того, нейросети могут смешивать реальные факты с вымышленными. Например, использовать материалы одного архивного дела, а имена и позывные брать из совершенно другой истории. В результате получается, что вроде правда, а вроде и нет.

— Как в России противодействуют фальсификации истории? На что опираются наши исследователи?

— Я уже несколько раз выступал со своими наблюдениями по поводу подобных каналов и всегда сталкивался с удивлением учёных. Историки, как правило, реагируют на фальсификации, которые появляются на научном уровне. А вот работа с массовым зрителем остаётся более сложной задачей.

В России существуют собственные исторические проекты. Например, «Цифровая история», проекты Владимира Мединского. Они представлены на Rutube, часть материалов есть и на YouTube.

Что касается научных исследований, для нас обязательное правило - указывать конкретное архивное дело и место его хранения.

Например, я работаю с архивом управления ФСБ России по Вологодской области. Многие дела, с которыми удалось ознакомиться, показывают, насколько тщательно проводилась работа по выявлению военных преступников и пособников нацистов. Но проблема в том, что YouTube - далеко не единственная площадка, где распространяются подобные истории. Они встречаются и на других платформах, в том числе в «Дзене».

Один из способов противодействия - оставлять комментарии и жалобы на недостоверные публикации. После жалоб некоторые каналы закрываются. Однако на их месте могут появляться новые.

— Почему сегодня особенно важно не допустить искажения истории?

— Это очень важно, чтобы не выбить почву из-под ног человека, который смотрит подобные материалы. У нынешнего молодого поколения не всегда достаточно исторических знаний. Кто-то может перепутать Пушкина с Некрасовым или не знать, кто такой Ленин. При этом молодые люди нередко воспринимают информацию больше эмоционально, сердцем, чем головой. Если подать какую-то историю эмоционально, особенно в том ключе, о котором я говорил, человек может решить, что именно это и есть правда.

Люди, у которых нет твёрдой основы исторических знаний, легче поддаются идеологическому воздействию и манипуляциям.

И это касается не только молодёжи. В подобные ловушки попадают просто доверчивые люди, привыкшие считать, что всё, что им показывают и рассказывают, - правда.

Распространение интернета и социальных сетей сильно повлияло на критическое восприятие информации. Именно отсутствие знаний о том, что происходило на самом деле, делает возможными подобные провокации и манипулирование людьми.

Беседовала Наталья Шведова