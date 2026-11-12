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Биолог рассказал, почему человеку сложно убить муху

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Мухи видят мир в замедленном темпе и успевают увернуться от удара благодаря высокой скорости обработки визуальной информации, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Главная причина — фантастическое зрение мухи, так как сложные фасеточные глаза обеспечивают ей почти 360-градусный обзор. Кроме того, насекомое воспринимает мир в замедленном темпе из-за высокой частоты слияния мельканий, поэтому для мухи замах рукой или газетой выглядит как очень медленное движение, и она распознает угрозу задолго до удара», — объяснил Дмитрий Сафонов.

Он отметил, что время реакции мухи на угрозу составляет примерно 30-50 миллисекунд.

«У нее также есть особенность, с помощью которой насекомое может оттолкнуться ногами и взлететь назад или вбок всего за долю секунды», — пояснил биолог.

Кроме того, по его словам, уникальность полета мухи обеспечивают жужжальца — видоизмененные крылья, работающие как гироскопы. Они позволяют насекомому совершать сложные маневры в воздухе и взлетать практически из любого положения, пишет РИА Новости .

«По сути, убить муху — это соревнование по скорости реакции, в котором человек изначально проигрывает по всем биологическим параметрам. Наш мозг и нервная система просто не рассчитаны на скорость насекомых», — заключил Дмитрий Сафонов.
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