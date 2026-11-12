 
Общество

На «России 1» покажут продолжение фильма о вербовке подростков украинскими спецслужбами

0

Продолжение документального фильма Андрея Медведева «Предательство» выйдет в эфир телеканала «Россия 1» 13 ноября в 19:05. Лента посвящена работе Следственного комитета и других силовых структур по выявлению случаев вовлечения молодежи в диверсионную деятельность. Об этом Следственный комитет Российской Федерации сообщил в официальном канале Max. 

Видео: Следком / Max

Зрителям покажут, как обычные подростки, ищущие подработку или общение в интернете, становятся инструментом в руках иностранных разведок. Вербовщики обещают школьникам «легкие деньги» и анонимность, уверяя, что за поджог релейного шкафа или съемку объектов им грозит лишь административный штраф.

В фильме подчеркивается, что на деле молодых людей используют как «расходный материал», а расплатой за такие действия становятся реальные сроки лишения свободы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026