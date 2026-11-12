На «России 1» покажут продолжение фильма о вербовке подростков украинскими спецслужбами

Продолжение документального фильма Андрея Медведева «Предательство» выйдет в эфир телеканала «Россия 1» 13 ноября в 19:05. Лента посвящена работе Следственного комитета и других силовых структур по выявлению случаев вовлечения молодежи в диверсионную деятельность. Об этом Следственный комитет Российской Федерации сообщил в официальном канале Max.

Видео: Следком / Max

Зрителям покажут, как обычные подростки, ищущие подработку или общение в интернете, становятся инструментом в руках иностранных разведок. Вербовщики обещают школьникам «легкие деньги» и анонимность, уверяя, что за поджог релейного шкафа или съемку объектов им грозит лишь административный штраф.

В фильме подчеркивается, что на деле молодых людей используют как «расходный материал», а расплатой за такие действия становятся реальные сроки лишения свободы.