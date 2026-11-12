Дмитрий Ерохин возглавил Следственное управление СКР по Псковской области

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возглавил Дмитрий Ерохин, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото: СУ СК РФ по Калужской области

Дмитрий Ерохин родился в 1984 году, имеет высшее юридическое образование, в 2006 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации.

В правоохранительных органах Дмитрий Ерохин начал службу в 2007 году на должности следователя прокуратуры Думиничского района. В 2007 году проходил службу в органах Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Там он был следователем, старшим следователем, а также следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге. Служил заместителем руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела, заместителем руководителя Козельского межрайонного следственного отдела.

С 15 января 2011 года служил в органах Следственного комитета Российской Федерации. С апреля 2011 года руководил Козельским межрайонным следственным отделом. В 2014 году перешёл в центральный аппарат Следственного комитета России, в Главное управление процессуального контроля.

С 19 ноября 2018 года СУ СК по Псковской области возглавлял Пётр Крупеня.