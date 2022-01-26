Общество

Депутаты Госдумы поздравили псковских ветеранов-блокадников с 78-й годовщиной освобождения Ленинграда

Торжественное мероприятие в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялось в Пскове сегодня, 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба «Единой России»

Депутаты Государственной Думы – секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов – поздравили ветеранов-блокадников, которые в настоящее время проживают в Пскове. Во время торжественного мероприятия в Городском культурном центре от имени депутатов Государственной думы ветеранам-блокадникам были переданы слова признательности, уважения и благодарности.

«Вы – победители! Ваш подвиг – пример стойкости, мужества, а главное, величия человеческого духа, преданности и любви своей Родине, которыми до сих пор восхищаются жители разных стран», – отметил в благодарственном письме Александр Борисов.

Александр Козловский пожелал фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам и детям войны крепкого здоровья, счастья, тепла, мира, благополучия и долгих лет жизни.

Партийцы в знак признательности передали участникам торжественного мероприятия цветы, торты и подарки.

Кроме того, со знаменательной датой ветеранов–блокадников от имени городских властей поздравили заместитель главы Пскова Владимир Воробьев и заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков. После чего для ветеранов выступил с концертом коллектив Городского культурного центра.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это самая продолжительная осада города за всю историю человечества. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. По разным оценкам за время блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллионов человек, большая которых умерла от голода. В Псковской области боевые действия против осаждавших Ленинград немецко-фашистских войск вели 29 партизанских бригад. Первый обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда был отправлен 5 марта 1942 года из Дедовичского района.