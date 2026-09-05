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Стало известно, сколько рыбы нужно есть детям

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Детям рекомендуется есть рыбу один-два раза в неделю, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в рамках ВЭФ.

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«Рыбные блюда детям любого возраста рекомендовано подавать один-два раза», - сказал он на полях Восточного экономического форума, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора по рыбному меню в школах и детсадах.

«Это хороший сигнал для наращивания потребления рыбопродукции среди юных жителей нашей страны. Рыба должна присутствовать в меню российских школ и детских садов не реже двух раз в неделю», - считает президент ВАРПЭ.

Кроме того, в консервированной продукции не допускается использование ГМО, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, а массовая доля соли не должна превышать 6%, пишет РИА Новости. При перевозке рыбной продукции для детей не допускается даже кратковременное хранение в неохлаждаемых помещениях, обратил внимание Герман Зверев.

«Полагаем, что в организации государственных и муниципальных закупок рыбопродукции, которые администрируют региональные власти, также необходимо более четко и более адресно выделить эти целевые группы - дети и пенсионеры. Такие примеры уже есть. Например, в Приморском крае», - добавил президент ассоциации.
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