Владимир Путин поручил продолжить создание просветительского контента в интернете

Президент России Владимир Путин поручил продолжить создание и размещение в интернете просветительского контента, направленного на укрепление единства народов РФ. Перечень поручений по итогам состоявшейся встречи с представителями коренных малочисленных народов России в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» опубликован на сайте Кремля.

«Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" продолжить создание и размещение в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" просветительского контента, направленного на укрепление единства народов Российской Федерации посредством популяризации их культурного наследия, традиций, обычаев, народного творчества и национальных кухонь», - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 декабря 2026 года, ответственный - гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, пишет РИА Новости.