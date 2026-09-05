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Владимир Путин поручил продолжить создание просветительского контента в интернете

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Президент России Владимир Путин поручил продолжить создание и размещение в интернете просветительского контента, направленного на укрепление единства народов РФ. Перечень поручений по итогам состоявшейся встречи с представителями коренных малочисленных народов России в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» опубликован на сайте Кремля.

«Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" продолжить создание и размещение в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" просветительского контента, направленного на укрепление единства народов Российской Федерации посредством популяризации их культурного наследия, традиций, обычаев, народного творчества и национальных кухонь», - говорится в перечне поручений.

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