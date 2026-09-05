До +18 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 сентября

Облачная ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 6 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ожидается ветер западных направлений умеренный и ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем столбик термометра покажет от +13 до +18 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +8 до +10 градусов, днем прогреется от +14 до +16 градусов.

Атмосферное давление низкое.