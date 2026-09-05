В России начался второй пик активности клещей, сообщил Роспотребнадзор в Мах. По словам ведомства, теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.

Если отправляетесь за грибами и ягодами, соблюдайте правила безопасности:

Выбирайте правильную одежду. Носите светлую закрытую одежду: заправляйте рубашку в брюки, брюки — в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, голову и шею закройте капюшоном или головным убором. По возможности используйте высокие резиновые сапоги;

Носите светлую закрытую одежду: заправляйте рубашку в брюки, брюки — в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, голову и шею закройте капюшоном или головным убором. По возможности используйте высокие резиновые сапоги; Используйте репелленты. Обрабатывайте открытые участки тела и одежду только теми средствами, которые предназначены для этого. Всегда следуйте инструкции: некоторые препараты нельзя наносить на кожу;

Обрабатывайте открытые участки тела и одежду только теми средствами, которые предназначены для этого. Всегда следуйте инструкции: некоторые препараты нельзя наносить на кожу; Осматривайте себя каждые 15–20 минут. Проверяйте также спутников, особенно места с тонкой кожей: подмышки, пах, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями;

Проверяйте также спутников, особенно места с тонкой кожей: подмышки, пах, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями; После возвращения домой. Тщательно осмотрите тело, одежду, вещи, принесенные из леса, и домашних животных, если они были с вами.

Если клещ присосался, обратитесь за медицинской помощью. Снятого клеща поместите в герметичную емкость и сдайте в лабораторию для исследования на возбудителей инфекционных заболеваний.