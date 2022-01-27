Общество

Четверть псковских работодателей интересуются местом работы «удаленных» сотрудников - опрос

Каждому четвертому работодателю в Пскове важно знать, откуда работают сотрудники на «удаленке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Большинству компаний в Пскове (68%) пока по-прежнему не важно, откуда работает дистанционный сотрудник. Однако уже 25% псковских работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы. Наиболее частой причиной является необходимость время от времени посещать офис.

«Работодатели также требуют сообщать местонахождение из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины. Судя по зарубежной практике, когда суд посчитал производственной травмой падение дистанционного сотрудника с лестницы на пути в помещение, выбранное для работы удаленно, подобные прецеденты также вполне имеют место быть. Во всяком случае представители компаний все чаще напоминают, что работодатель несет ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время», - добавили в пресс-службе компании.

Сами дистанционные работники подтверждают, что работодатели стали серьезнее в вопросах трудовой дисциплины дистанционного персонала: 43% удаленных сотрудников в Пскове сообщают работодателю о своем месте работы — 27% отчитываются о местоположении по своей инициативе, еще 16% сообщают о месте работы по запросу работодателя.

Причем по просьбе работодателей чаще отчитываются о месте работы женщины и респонденты старше 45 лет (по 17%). Мужчины же чаще добровольно сообщают о своем местоположении (29%).