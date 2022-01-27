Общество

Незадекларированный велосипед за 700 тысяч рублей обнаружили на границе в Псковской области

Незадекларированный велосипед стоимостью 700 тысяч рублей обнаружили на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Через многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки гражданин Белоруссии пытался ввезти в Россию в грузовом отсеке транспортного средства международной перевозки двухколесный многоскоростной электровелосипед.

При проведении таможенного осмотра транспортного средства на полосе «Въезд в Российскую Федерацию» сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в паллетнике обнаружили велосипед, не задекларированный по установленной форме.

По заключению эксперта, стоимость на рынке Европейского союза многоскоростного электровелосипеда с металлической рамой, крыльями, багажником, подножкой, светодиодным освещением, электронным переключателем передач, с встроенным аккумулятором и электродвигателем, а также электронным дисплеем на раме превышает 680 тысяч рублей. Вес электровелосипеда, имеющего видимые следы незначительной эксплуатации, составляет 34 килограмма.

Электровелосипед изъяли и поместили на ответственное хранение. В отношении водителя грузового транспортного средства возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. По данному факту проводится проверка..