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В кенийских цветах, прибывших в Псковскую область, выявили опасного вредителя

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Живых имаго, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом, выявили в двух партиях кенийских импортных цветов на складе временного хранения в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Карантинный фитосанитарный контроль провели инспекторы ведомства 6 октября. Партии из 720 роз, выращенных в Кении, следовали из Латвии и Литвы в Екатеринбург и Москву.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в розах было подтверждено наличие западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.). Как добавили в ведомстве, западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.

Ввоз заражённых цветов, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, запрещён. Продукция подлежит уничтожению по решению собственников.

 

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