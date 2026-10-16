В ОП предложили перенести начало уроков в школах на девять утра для безопасности учащихся

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил перенести начало уроков в школах на девять утра для повышения уровня безопасности учеников, которые добираются до школы в темное время суток.

«Где-то школы начинают занятия в 8 утра, в таком случае стоит перенести начало занятий на девять утра. Такой график можно установить после осенних каникул, вплоть до весенних каникул, вот на эти две четверти. С учетом темного времени суток для обеспечения безопасности это можно рассмотреть», — сказал Владислав Гриб.

По его словам, такой график особенно важен для младшеклассников, которые добираются до школы в темное время суток. Владислав Гриб отметил, что перенос начала занятий может повысить безопасность детей, а решение о новом расписании можно оставить на усмотрение школ, пишет «РИА Новости».