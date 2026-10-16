День анестезиолога-реаниматолога отмечают сегодня

Всемирный день анестезии или День анестезиолога-реаниматолога, который отмечается во многих странах ежегодно 16 октября, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

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Анестезия — потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах и так далее, а также в других направлениях медицины.

История этой области медицины началась в середине 19 века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. Поэтому 16 октября и принято считать Всемирным днем анестезии.

Хотя средства обезболивания существовали в мире с давних времен. Например, многие индейские племена использовали для снижения чувствительности сок различных растений. Также известен древнегреческий врач и философ Диоскорид, который, путешествуя вместе с римской армией во времена императора Нерона и занимаясь медицинской практикой, обратил внимание, что применение успокаивающих лекарств, приготовленных из мандрагоры, позволяет более успешно проводить операции, что увеличивало и шансы на выздоровление у раненых воинов. Кстати, именно он первым и применил известный сегодня термин — «анестезия».

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

Надо отметить, что и психиатрия (а позднее и наркология) уже в 19 веке находились в самом тесном контакте с анестезиологической дисциплиной. Например, в СССР применялась длительная анестезия при лечении шизофрении, а также электроанестезия.

К тому же в современной медицине различают общую, местную и спинномозговую анестезию. Препараты и методология для проведения анестезии постоянно совершенствуются, как и знания и навыки специалистов данной области медицины, которые сегодня заслуженно получают поздравления от руководства, коллег и друзей с профессиональным праздником, пишет Сalend.ru.