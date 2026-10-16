Геомагнитный штиль: земля выходит из зоны космического шторма

Земля окажется в зоне геомагнитного штиля сегодня, 16 октября. После серии мощных бурь в начале недели магнитосфера наконец успокоится, а метеозависимые люди смогут вздохнуть спокойно.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сегодня, 16 октября, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется. Индекс геомагнитной активности опустится до минимального фонового уровня — 2 балла. Это означает, что магнитосфера вернется в состояние безмятежности, а вероятность новых возмущений будет близка к нулю.

Согласно обновленным данным, с 16 по 18 октября ожидается геомагнитный штиль. Все три дня прогнозируются с индексом 2 балла — это минимальный уровень, при котором магнитосфера находится в состоянии покоя. По данным Британской геологической службы, 16 и 17 октября геомагнитная обстановка полностью стабилизируется, и магнитных бурь уже не ожидается.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA также подтверждает: с 15 по 17 октября солнечная активность остается низкой, а геомагнитное поле Земли — стабильным. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о резких колебаниях и ухудшении самочувствия, пишет «МК на Сахалине».