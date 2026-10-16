 
Общество

Геомагнитный штиль: земля выходит из зоны космического шторма

0

Земля окажется в зоне геомагнитного штиля сегодня, 16 октября. После серии мощных бурь в начале недели магнитосфера наконец успокоится, а метеозависимые люди смогут вздохнуть спокойно.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сегодня, 16 октября, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется. Индекс геомагнитной активности опустится до минимального фонового уровня — 2 балла. Это означает, что магнитосфера вернется в состояние безмятежности, а вероятность новых возмущений будет близка к нулю.

Согласно обновленным данным, с 16 по 18 октября ожидается геомагнитный штиль. Все три дня прогнозируются с индексом 2 балла — это минимальный уровень, при котором магнитосфера находится в состоянии покоя. По данным Британской геологической службы, 16 и 17 октября геомагнитная обстановка полностью стабилизируется, и магнитных бурь уже не ожидается.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA также подтверждает: с 15 по 17 октября солнечная активность остается низкой, а геомагнитное поле Земли — стабильным. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о резких колебаниях и ухудшении самочувствия, пишет «МК на Сахалине».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026