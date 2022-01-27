Общество

Псковский ребенок-инвалид получил коляску после вмешательства прокурора

Прокурор Псковского района добился обеспечения ребенка-инвалида креслом-коляской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Псковского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка-инвалида о нарушении его прав на получение технических средств реабилитации. В ходе проверки установили, что согласно индивидуальной программе реабилитации ребенку необходимо прогулочное кресло-коляска.

В нарушение требований закона Псковское региональное отделение Фонда социального страхования России долгое время не обеспечивало ребенка этим медицинским изделием. В связи с этим прокурор района внес представление управляющему региональным отделением ФСС РФ.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранили. В настоящее время ребенка обеспечили необходимым техническим средством реабилитации стоимостью более 250 тысяч рублей.