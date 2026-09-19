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Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области

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Профсоюзы Псковской области совместно с Красным Крестом провели Чемпионат по оказанию первой помощи на профсоюзной лыжной базе «Сосенка». Об этом сообщили в Псковском областном совете профсоюзов. 

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов/ сообщество ВКонтакте

Более 30 участников из образования, здравоохранения, культуры и радиоэлектронной промышленности состязались в оказании помощи пострадавшим на пяти станциях, где были смоделированы различные ситуации. Кровь, испуг, травмы, паника, теоретическое тестирование — со всем этим должны были справиться участники на каждой станции. 

Лучшие организации получили почетное звание «Территория безопасности» и награждены ценными призами — расширенными аптечками для своих учреждений.

 

«Профсоюзы уделяют особое внимание охране труда — это одно из наших приоритетных направлений. Мы понимаем, что безопасность человека на рабочем месте начинается с готовности прийти на помощь в критический момент. Благодаря таким чемпионатам люди получают знания об оказании первой помощи на практике, а не только в теории. Участники учатся действовать чётко и хладнокровно, когда счёт идёт на секунды. И, конечно, мы надеемся, что эти навыки им никогда не пригодятся в реальной жизни. Но если беда случится — они будут готовы. Спасибо Красному Кресту за организацию, а всем участникам — за неравнодушие и достойную борьбу!», - отмечает лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

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