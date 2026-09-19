 
Общество

До +19 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 20 сентября

0

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют на территории Псковской области завтра, 20 сентября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. 

Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть  умеренный ветер южных направлений. Температура по области составит ночью от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

В Пскове ночью существенных осадков не будет, но днем пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление низкое. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026