До +19 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 20 сентября

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют на территории Псковской области завтра, 20 сентября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура по области составит ночью от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

В Пскове ночью существенных осадков не будет, но днем пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление низкое.