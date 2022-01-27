Общество

Почти 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

249 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

Общее количество заболевших составило 75 423.

Вылечился от коронавируса 141 житель региона. Всего - 70 434.

COVID-19 унес жизни 7 человек. За время пандемии скончался 1421 житель Псковской области.

Специалисты провели 2744 исследований на коронавирус. Всего - 763 564.

«Рост заболеваемости будет продолжаться еще не одну неделю. Сейчас всем необходимо быть максимально осторожными и соблюдать все противовирусные рекомендации и требования», - заключил глава региона.