Ряд псковских организаций в феврале проверят на соблюдение норм охраны труда

Ряд организаций в Псковской области в феврале проверят на соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.
Так, проверка ждет следующих работодателей:
По категории риска указанные организации отнесены к высокому, значительному и среднему риску, заметили в инспекции.
Там также добавили, что на официальном сайте инспекции доступен план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год.