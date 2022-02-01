Общество

Ряд псковских организаций в феврале проверят на соблюдение норм охраны труда

Ряд организаций в Псковской области в феврале проверят на соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

Так, проверка ждет следующих работодателей:

ФКУ «Исправительная колония №6 УФСИН по Псковской области»,

ООО «Агрофирма "Черская"»,

ООО «Стройтехнологии»,

ООО «Строй Стандарт»,

ГБУСО ПО «Пореченский психоневрологический интернат».

По категории риска указанные организации отнесены к высокому, значительному и среднему риску, заметили в инспекции.

Там также добавили, что на официальном сайте инспекции доступен план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год.