Общество

Снизить запросы по зарплате ради получения работы готовы более 30% псковичей - опрос

Жители Псковской области чаще других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Опрос показал, что больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства — в Северо-Западном федеральном округе (- 0,03 пункта). При этом жители Ленобласти и Петербурга менее уступчивы и реже других жителей СЗФО снижают свои зарплатные ожидания (0,04 пункта).

В целом данные опроса показали, что снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место готовы 33% жителей Псковской области. Не пойдут на такие меры 56% жителей, остальные затруднились ответить.

Аналитики добавили, что начинающие специалисты остаются наиболее гибкой категорией сотрудников в отношении формирования своих зарплатных ожиданий и готовы снижать зарплатные запросы ради новой работы, меньше всего согласны пойти на снижение зарплатного ожидания представители строительства, автобизнеса и инсталляции, и сервиса.