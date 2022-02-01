Общество

Более 400 пациентов вылечили от COVID-19 в псковской детской инфекционке

За год работы детского корпуса Псковской областной инфекционной клинической больницы коллектив медучреждения оказал помощь более чем 2 тысячам детей, 436 из которых вылечили от COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал итоги первого года работы детского корпуса областной инфекционной больницы. Он еще раз поблагодарил президента за принятое решение о возведении подобного медцентра в Пскове.

«Поздравляю коллектив детского корпуса областной инфекционной больницы с первым годом работы. Желаю успехов в вашей непростой работе. Спасибо вам!» - сказал глава региона.

В администрации напомнили, что в области провели комплексную модернизацию инфекционной службы. Взамен устаревшего здания инфекционной больницы, которое уже не соответствовало современным требованиям, ввели в эксплуатацию три новых многофункциональных медцентра в Пскове и Великих Луках. Возвели их специалисты министерства обороны РФ, общая мощность составила 360 коек.