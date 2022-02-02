Общество

Грузопоток в Псковской области увеличится в феврале — Игорь Ерошин

Грузопоток в Псковской области увеличится в феврале. Об этом журналистам сообщил начальник Псковской таможни Игорь Ерошин 2 февраля.

По его словам, это связано с предстоящими праздники — Днем святого Валентина и Международным женским днем. «Начиная с начала февраля, 6-7 числа, мы будем иметь серьезный поток цветочной продукции. Сначала к Дню святого Валентина, а далее — к 8 Марта», - отметил он.

Кроме того, пункты пропуска аттестованы на ввоз удобрений, которыми удобряют землю весной, добавил Игорь Ерошин.