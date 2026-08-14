Скончалась фельдшер псковской скорой помощи Елена Богданова

Опытный фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Елена Богданова скончалась в Стругах Красных, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото предоставлено Псковской станцией скорой медицинской помощи

«Коллектив Псковской станции скорой медицинской помощи с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине нашей коллеги — Богдановой Елены Петровны. Елена Петровна посвятила служению медицине более 35 лет. В 1990 году она пополнила ряды скорой помощи. За годы безупречной работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, чуткий и отзывчивый человек, на которого всегда можно было положиться в самых сложных ситуациях. Её труд не раз был отмечен благодарностями и почётными грамотами, но главной наградой для неё всегда была благодарность спасённых пациентов. Светлая память о Елене Петровне навсегда останется в наших сердцах», - сообщили на станции скорой помощи.