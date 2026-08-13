В московском университете создали ранозаживляющий гель из водорослей

Новый гель для быстрого заживления ран на основе пищевого загустителя из водорослей создали биоинженеры НИТУ МИСИС. Средство помогает клеткам справиться с воспалением, которое возникает сразу после травмы и при неблагоприятных условиях может препятствовать восстановлению кожи, рассказали в пресс‑службе университета.
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Воспалительная фаза заживления раны начинается сразу же после повреждения кожи и может длиться от трех до пяти дней, после чего переходит в восстановительную фазу. Она необходима для очищения раны, без которого не начнется восстановление поврежденных тканей — этому могут помешать микроорганизмы, инородные тела или проблемы с сосудами, рассказали в НИТУ МИСИС.
Биоинженеры НИТУ МИСИС предложили гидрогель для борьбы с окислительным стрессом и «оздоровления» процесса заживления раны. В его основе — альгинат натрия, который получают в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности из бурых водорослей класса Phaeophyceae. Для «тушения» активных форм кислорода в гель добавлены вещества, которые работают как естественная ферментная защита организма.
Такой способ позволил сделать постепенным высвобождение металлопорфирина — большая его часть контролируемо поступала в рану в течение первых суток после нанесения гидрогеля. В этот период клетки наиболее подвержены окислительному стрессу, отметили в университете.
Согласно экспериментам, материал не оказывает токсического воздействия на клетки кожи человека. Их жизнеспособность оставалась высокой даже после нескольких суток контакта с гидрогелем. Сам гидрогель показал целостность и стабильность в течение этого времени.
По словам директора Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федора Сенатова, новый гидрогель — отправная точка для создания современных биосовместимых ранозаживляющих покрытий. В дальнейшем технология может лечь в основу материалов для восстановления кожи и слизистых оболочек, в которых необходимо одновременно контролировать воспаление, защищать клетки от окислительного повреждения и стимулировать естественные процессы регенерации.
Работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС «Биомедицинская инженерия и биоматериалы» в рамках программы «Приоритет‑2030», пишет РИА Новости.