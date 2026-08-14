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Лития по погибшим воинам СВО прошла в Пушкиногорском округе на Всехсвятском кладбище

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Пушкиногорский муниципальный округ посетили Сенатор РФ по Псковской области Алексей Наумец и помощник губернатора области Михаил Каратыш. Как сообщила глава округа Оксана Филиппова, парламентарии приняли участие в литии по погибшим воинам — участникам специальной военной операции на воинском захоронении Всехсвятского кладбища.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

С чувством глубокого уважения и человеческим участием делегация пообщалась с родными погибших. Затем состоялся прием граждан по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

 
«Каждый вопрос, озвученный в ходе встречи, взят в работу и находится на контроле Алексея Наумца, Михаила Каратыша и Фонда "Защитники Отечества"», — заключила Оксана Филиппова.

 

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Пресс-портреты

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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