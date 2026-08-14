Лития по погибшим воинам СВО прошла в Пушкиногорском округе на Всехсвятском кладбище

Пушкиногорский муниципальный округ посетили Сенатор РФ по Псковской области Алексей Наумец и помощник губернатора области Михаил Каратыш. Как сообщила глава округа Оксана Филиппова, парламентарии приняли участие в литии по погибшим воинам — участникам специальной военной операции на воинском захоронении Всехсвятского кладбища.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

С чувством глубокого уважения и человеческим участием делегация пообщалась с родными погибших. Затем состоялся прием граждан по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей.