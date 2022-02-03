Общество

В псковской психбольнице появились вакансии

Вакансии появились в Псковской областной клинической психиатрической больнице №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Псковская областная психиатрическая больница №1

В учреждении есть вакансия врача-психиатра. Ему предлагают зарплату от 35 000 рублей. В обязанности сотрудника будет входить оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности согласно должностной инструкции. На замещение должности рассматриваются врачи, имеющие высшее медицинское образование, сертификат или аккредитацию.

В больнице отметили, что специалист будет получать доплаты к окладу за работу в сельской местности (25%), за вредные условия труда (25%). Также предусмотрена доплата за стаж, по заявлению возможно совместительство. Кроме того, работодатель предлагает частичную компенсацию расходов за коммунальные услуги для проживающих в сельской местности, выплату подъемных при первом трудоустройстве в государственное учреждение, участие в программе «Земский доктор».

Помимо этого, в областную клиническую психиатрическую больницу требуются:

фельдшер-лаборант, лаборант,

помощник эпидемиолога,

медицинский психолог (Великие Луки).

По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону: 8 (8112) 69-67-11.