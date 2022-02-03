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Общество

Срок рассмотрения обращений живущих у опасных объектов псковичей планируют сократить

03.02.2022 18:57|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель Северо-Западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Давыдов заключили соглашение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Соглашение заключили в рамках требований федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ». Оно позволит омбудсмену более эффективно содействовать восстановлению прав граждан, в чьей собственности находятся земельные участки и постройки, расположенные вблизи линий электропередач или газораспределительных сетей.

Документ подписан с целью обеспечить гарантии госзащиты прав и свобод граждан со стороны органов государственной власти и должностных лиц. В рамках соглашения планируется проведение совместных приемов, мероприятий по повышению правовой грамотности населения и так далее.

Дмитрий Шахов отметил, что теперь появилась возможность более оперативно и с привлечением компетентных специалистов реагировать на жалобы о нарушении прав в сфере промышленной безопасности граждан, в том числе работников на опасных производственных объектах, а также проживающих вблизи таких объектов.

Он также добавил, что таких жалоб поступает немного, но все они требуют внимательного рассмотрения с привлечением специалистов Ростехнадзора, которые помогают разобраться в функционировании газораспределительных и газопотребительных сетей и других опасных промышленных объектов.

Соглашение, по словам омбудсмена, поспособствует соблюдению норм и правил в области промышленной безопасности, в том числе на опасных объектах в химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. «Напомню, что в Псковской области функционирует 24 организации нефтехимической промышленности, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Там трудятся наши граждане, и им требуется обеспечить соблюдение прав, в том числе на охрану и безопасность труда», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Теги: #омбудсмен #промышленность #права человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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