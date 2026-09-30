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В Струго-Красненском округе вручили медали «40-годовщина катастрофы на ЧАЭС»

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Торжественная церемония вручения памятных медалей «40‑годовщина катастрофы на ЧАЭС» прошла сегодня в администрации Струго-Красненского округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета. 

Фото: администрация Струго-Красненского округа

Глава округа Александр Волков лично наградил ликвидаторов аварии, граждан из подразделения особого риска, проявивших мужество и самоотверженность в борьбе с последствиями крупнейшей техногенной катастрофы. Медалью удостоены: Сергей Гаев, Сергей Смышляев, Валерия Сергеева, Александр Чубатов.

«Мы чтим подвиг героев‑ликвидаторов и всегда будем благодарны за их неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны», - резюмировали в округе.

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