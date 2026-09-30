Скончался бывший замначальника управления по градостроительной деятельности Пскова Андрей Изюмов

В возрасте 69 лет скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Андрей Изюмов. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Пскова

«С прискорбием сообщаем о кончине Изюмова Андрея Евгеньевича, который посвятил 17 лет работе в администрации города Пскова и всю свою жизнь сфере строительства и инженерии», - написали в администрации Пскова.

Андрей Изюмов с 2006 по 2023 годы занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Он принимал активное участие в разработке генерального плана и правил землепользования и застройки города Пскова, местных нормативов градостроительного проектирования, занимался формированием земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

«Андрей Евгеньевич всегда был уважаем среди коллег. Он отличался высокой самоотдачей, ответственностью, профессионализмом, организаторскими способностями и человеческими качествами. Неоднократно отмечался руководством администрации Псковской области, администрации города Пскова, главой города Пскова. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - скорбят в городской администрации.

Прощание с Андреем Изюмовым состоится 9 октября в 11:00 в храме Александра Невского.