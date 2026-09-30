 
Общество

Скончался бывший замначальника управления по градостроительной деятельности Пскова Андрей Изюмов

0

В возрасте 69 лет скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Андрей Изюмов. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Пскова

«С прискорбием сообщаем о кончине Изюмова Андрея Евгеньевича, который посвятил 17 лет работе в администрации города Пскова и всю свою жизнь сфере строительства и инженерии», - написали в администрации Пскова.

Андрей Изюмов с 2006 по 2023 годы занимал должность заместителя начальника управления –  начальника отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Он принимал активное участие в разработке генерального плана и правил землепользования и застройки города Пскова, местных нормативов градостроительного проектирования, занимался формированием земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

«Андрей Евгеньевич всегда был уважаем среди коллег. Он отличался высокой самоотдачей, ответственностью, профессионализмом, организаторскими способностями и человеческими качествами. Неоднократно отмечался руководством администрации Псковской области, администрации города Пскова, главой города Пскова. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - скорбят в городской администрации.

Прощание с Андреем Изюмовым состоится 9 октября в 11:00 в храме Александра Невского.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026