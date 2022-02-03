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Общество

Четыре школы построят в Псковской области к 2023 году для решения проблемы вторых смен

04.02.2022 07:47|ПсковКомментариев: 0

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Образование» к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новых школы, что позволит частично решить проблему с организацией обучения во вторую смену. Новые учебные заведения рассчитаны почти на 3 тысячи мест, школы будут возведены в крупнейших городах региона, а также в нескольких поселках, сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

По оценке властей, вопрос о ликвидации вторых смен в школах для Псковской области является крайне актуальным. За последние пять лет число учеников выросло почти на 9 тысяч, а доля ребят, обучающихся во вторую смену, увеличилась с 9% до 13%. В некоторых школах наполняемость классов достигла предельной - в 30 человек. Вторая смена на данный момент существует в 25% школ региона, что не позволяет обеспечить высокое качество общего образования.

«Для ликвидации двухсменного режима обучения мы намерены в ближайшие три года возвести на территории региона четыре новые школы, на эти цели будет направлена беспрецедентная сумма - около 2 млрд рублей. Новые школы появятся в Пскове, Великих Луках и Гдове благодаря участию региона в федеральном проекте "Современная школа" нацпроекта "Образование". Это позволит региону частично решить вопрос со вторыми сменами, который для нашей области является крайне актуальным», - приводит слова Андрея Ермакова ТАСС.

Он уточнил, что в городе Великие Луки появится школа на 800 мест, на ее возведение направлено почти 650 млн рублей. Два новых учебных заведения в ближайшие два года появится в Пскове, их строительство оценивается почти в 960 млн рублей. Еще одна школа будет построена в городе Гдове, на ее возведение планируется направить почти 380 млн рублей. Финансирование работ будет произведено из федерального и регионального бюджетов. По оценке властей, открытие этих учреждений позволит частично решить проблему со вторыми сменами.

«Создание этих четырех школ даст нам около 3 тысяч новых мест для школьников, и мы рассчитываем, что за счет этого нам удастся частично решить вопрос с обучением ребят во вторую смену. Проблема остается вследствие положительной демографической ситуации, и особенно остро она стоит в крупных городах. Так, в Пскове в 27 учреждениях обучается свыше 25,9 тысяч человек. За два последних года количество учеников увеличилось на 1,5 тысячи человек. Во вторую смену организовано обучение в 20 школах, в них обучается 6,2 тысячи человек, а это почти 23% от общего количества учеников», - пояснил Андрей Ермаков.

По его оценке, наиболее остро эта проблема стоит в Пскове в микрорайоне «Завеличье», где расположено девять общеобразовательных учреждений, из них в восьми школах обучение организовано в две смены.

Теги: #Псковская область #образование #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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