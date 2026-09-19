Россиянам рассказали об условиях для досрочного выхода на пенсию

Некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше установленного возраста. Это касается людей с большим трудовым стажем, работников вредных и тяжелых производств, жителей Севера, педагогов, медиков и многодетных матерей. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше. При этом учитывается установленная законом нижняя возрастная граница.

Досрочно выйти на пенсию могут и многодетные матери. Женщины с тремя детьми получают такое право в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 50 лет. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и воспитать детей до восьми лет.

Льготные условия предусмотрены также для работников вредных и тяжелых производств, жителей Крайнего Севера, педагогов и медиков. Досрочная пенсия доступна некоторым гражданам с инвалидностью и родителям детей-инвалидов.

Кроме того, предпенсионерам после сокращения или ликвидации работодателя пенсию могут назначить на два года раньше. Это возможно, если у человека есть необходимый стаж, а служба занятости не смогла подобрать ему новую работу.

Для назначения досрочной пенсии необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов. Проверить их количество, а также общий и льготный стаж можно в выписке из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах» или в Социальном фонде России, пишет Lenta.ru.