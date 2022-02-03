Общество

Медучреждения Псковской области временно перейдут на новый режим работы

Учреждения здравоохранения Псковской области временно перейдут на новый режим работы. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Нам предложены для работы методические рекомендации и временный порядок организации работы первичной медико-санитарной помощи. <...> Мы этот порядок принимаем. Планируется перевести работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому и взрослому населению, в ежедневный режим, причем с понедельника по пятницу этот режим работы с 8.00 до 20.00», - сказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что это касается не только обслуживания вызовов на дому, а также и приема пациентов в самой медицинской организации.