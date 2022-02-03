Общество

Псковский губернатор допустил отмену летних каникул для части школьников

Если школьники в Псковской области будут долго находиться на карантине, то учеба для них может продлиться в летний период. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Многие школьники пишут мне в Instagram с просьбой ввести дистанционное обучение. Но мы в этой ситуации (вызванной распространением "омикрона" и подъемом заболеваемости — ред.) будем находиться в лучшем случае еще месяц, два. Мы должны понимать, что ушедшие на карантин школьники, не получившие нормального образования, вместо летних каникул будут учиться», - сказал Михаил Ведерников.

При этом он заметил, что каждая образовательная организация имеет право вводить дистанционное обучение при отсутствии в классе более 20% учащихся при гриппе и ОРВИ, а при заражении даже одного из детей в учебной группе COVID-19 остальные переводятся в разряд контактных, а класс также закрывают.

«Возможность перехода на карантин есть. <...> Его можно вводить, но злоупотреблять им не нужно», - добавил глава региона.